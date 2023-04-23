Поддержать свободу судоходства. Страны Европы должны направить свои военно-морские силы к Тайваню — Боррель 23 апреля, 17:52 Военно-морские силы НАТО (Фото:sfn.nato.int)

Страны Европы должны направить свои военно-морские силы в Тайваньский пролив, чтобы поддержать свободу судоходства в этом регионе.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в комментарии изданию Journal du Dimanche.

По его словам, позиция Европейского Союза по отношению к Тайваню проста и последовательна — «существует только один Китай, но не при любых условиях, и точно не с применением силы».

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«Европа на самом деле должна быть очень активной в этом вопросе [отношений Тайваня и Китая], который волнует нас экономически, коммерчески и технологически. Вот почему я призываю европейские военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе. В то же время мы должны быть бдительными по поводу провокаций. Большинство жителей Тайваня считают, что мирный статус-кво является наиболее приемлемым решением. Поэтому давайте твердо придерживаться этого принципа», — подчеркнул Боррель.

21 апреля министр иностранных дел Тайваня Джозеф Фу заявил, что власти острова прогнозируют возникновение военного конфликта с Китаем в 2027 году.

В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готовыми в 2027 году к возможному силовому захвату Тайваня.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая.

«Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега [Тайванского] пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня, и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составной частью послевоенного международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях», — сказал Цинь.

По словам дипломата, «сепаратистские силы независимости Тайваня» и «несколько стран, стремящихся воспользоваться ситуацией», пытаются изменить статус-кво, отменить принцип одного Китая и достичь его «раздела».