Европейцы в шоке: кортеж Медведева заблокировал целый район в центре Люксембурга - видео Сегодня, 14:40 1696 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Рустема Адагамова/Twitter По словам местных жителей, они такого еще не видели Скриншот с видео Рустема Адагамова/Twitter

Во время визита в Люксембург премьер-министра РФ Дмитрия Медведева местным жителям пришлось столкнуться с довольно непривычными для европейцев неудобствами.

Из-за желания главы российского правительства поужинать в одном из элитных ресторанов, практически целый район оказался заблокирован его сопровождением.

Соответствующие видео опубликовал у себя в Twitter блогер Рустем Адагамов.

"Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели", - прокомментировал он обнародованные кадры из центра Люксембурга.

Дмитрий Анатольевич покушали и вся кавалькада уезжает, освобождая улицу. Местные жители смеются. :-) pic.twitter.com/FdfalnWZJM — Рустем Адагамов (@adagamov) 5 марта 2019 г.

Отметим, что Медведев прибыл в Люксембург с двухдневным визитом 5 марта.