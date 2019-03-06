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Европейцы в шоке: кортеж Медведева заблокировал целый район в центре Люксембурга - видео

Сегодня, 14:40
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Скриншот с видео Рустема Адагамова/Twitter

По словам местных жителей, они такого еще не видели

Во время визита в Люксембург премьер-министра РФ Дмитрия Медведева местным жителям пришлось столкнуться с довольно непривычными для европейцев неудобствами.

Из-за желания главы российского правительства поужинать в одном из элитных ресторанов, практически целый район оказался заблокирован его сопровождением.

Соответствующие видео опубликовал у себя в Twitter блогер Рустем Адагамов.

"Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели", - прокомментировал он обнародованные кадры из центра Люксембурга.

Отметим, что Медведев прибыл в Люксембург с двухдневным визитом 5 марта.

Теги:   Россияне Дмитрий Медведев Кортеж Люксембург

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