Европейцы в шоке: кортеж Медведева заблокировал целый район в центре Люксембурга - видео
Во время визита в
Люксембург премьер-министра РФ Дмитрия Медведева местным жителям пришлось столкнуться
с довольно непривычными для европейцев неудобствами.
Из-за желания
главы российского правительства поужинать в одном из элитных ресторанов,
практически целый район оказался заблокирован его сопровождением.
Соответствующие
видео опубликовал у себя в Twitter блогер Рустем
Адагамов.
"Целая
вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли.
Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке,
никогда такого не видели", - прокомментировал он обнародованные кадры из
центра Люксембурга.
Отметим, что
Медведев прибыл в Люксембург с двухдневным визитом 5 марта.