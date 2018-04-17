Европейский суд поставил точку в вопросе вырубки Беловежской пущи

Большая палата Суда Европейского Союза в Люксембурге постановила, что вырубка деревьев в Беловежской пуще на территории Польши нарушает европейское законодательство.

Как передает Радио Польша, приговор по этому делу заканчивает спор между Брюсселем и Варшавой и не предусматривает каких-либо финансовых санкций.

Решение Польши о вырубке деревьев в Беловежской пуще нарушает две директивы ЕС – Об охране природных мест обитания и Об охране диких птиц. Судьи отвергли аргументы Варшавы о том, что вырубка пораженных короедом деревьев необходима для защиты важных мест обитания.

Напомним, что Польша согласилась выполнить окончательное решение Суда Европейского Союза относительно запрета на вырубку Беловежской пущи.

28 июля 2017 года суд принял решение, согласно которому Варшава должна временно прекратить вырубку леса в Беловежской пуще, которая началась весной 2016 года. Согласно решению суда, Варшаве придется заплатить штраф за незаконную вырубку Беловежской пущи в размере 100 тысяч евро в день.

Польские власти заявляли, что уничтожение деревьев обусловлено опасностью масштабного распространения жуков-короедов.