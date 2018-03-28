Европейские страны решили предпринять меры для быстрого передвижения войск в пределах ЕС

Страны Европы решили предпринять шаги для ускорения передвижения военной техники, оборудования и личного состава в пределах ЕС.
В среду, 28 марта, Еврокомиссия вынесла предложение, которое предусматривает аудит европейских дорожной и железнодорожной сетей для дальнейшего определения оптимальных маршрутов военного транспорта, передает DW.
По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, благодаря улучшению военной мобильности ЕС сможет быть "более эффективным в предотвращении кризисов, более эффективным в развертывании наших миссий и быстрее в реагировании, когда возникают вызовы".
Как отмечается, на данное время большое количество мостов в европейских странах не способны выдержать вес военной техники, а железные дороги не рассчитаны на дополнительные военные перевозки.
Соответствующий аудит транспортных сетей должен завершиться к концу 2019 года, после чего ЕС может выделить средства на самые насущные совершенствования инфраструктуры.
Напомним, ранее Федерика Могерини сообщила о принятии нового плана ЕС по безопасности и охране.
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