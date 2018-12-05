Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2 Сегодня, 03:57 40 Цей матеріал також доступний українською Резолюцию поддержали 430 членов парламента

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой назвали строительство газопровода Северный поток 2 "политическим проектом, которй несет угрозу энергетической безопасности Европы".

Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 - воздержались.

Также Европарламент призвал руководство Украины усилить борьбу с коррупцией и социальной несправедливостью в стране.

"Украина достигла значительного прогресса в имплементации реформ, прописанных в Соглашени об ассоциации. В то же время, граждане страны еще не чувствуют существенного улучшения своей жизни. Борьба с коррупцией должна идти более быстро. Держите курс на Европу, несмотря на агрессию со стороны РФ", - заявил парламентарий Майкл Гахлер.

Ранее Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.