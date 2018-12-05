Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого

Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2

Сегодня, 03:57
40
Цей матеріал також доступний українською

Резолюцию поддержали 430 членов парламента

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой назвали строительство газопровода Северный поток 2 "политическим проектом, которй несет угрозу энергетической безопасности Европы".

 

Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 - воздержались.

Также Европарламент призвал руководство Украины усилить борьбу с коррупцией и социальной несправедливостью в стране.

"Украина достигла значительного прогресса в имплементации реформ, прописанных в Соглашени об ассоциации. В то же время, граждане страны еще не чувствуют существенного улучшения своей жизни. Борьба с коррупцией должна идти более быстро. Держите курс на Европу, несмотря на агрессию со стороны РФ", - заявил парламентарий Майкл Гахлер.

Ранее Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

 

Теги:   Северный поток 2 Европарламент Газопровод

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 03:57

article_img
Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2

Читайте также

Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 23:50

article_img
Огни на Эйфелевой башне погасят в память о погибших в Страсбурге

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться