Европарламент призвал закрепить право на аборт среди основных в ЕС 7 июля, 19:16 Протест в поддержку права на аборт в Париже, 2 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Европарламент в четверг, 7 июля, призвал закрепить право на аборт среди основных прав Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, соответствующую резолюцию поддержали 324 евродепутата, 155 выступили против, 38 — воздержались. В документе они призвали включить право на аборт в Хартию ЕС по правам человека.



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После резонансного решения Верховного суда США евродепутаты призвали американский Конгресс принять законопроект о защите абортов на федеральном уровне. Европарламент также призвал страны-члены декриминализировать аборты и бороться с оставшимися юридическими, финансовыми, социальными и практическими ограничениями, препятствующими свободному доступу к этой процедуре в некоторых странах ЕС.



«Страны ЕС должны гарантировать доступ к безопасным, легальным и бесплатным услугам по прерыванию беременности, услугам, связанным с дородовой помощью и материнским здоровьем, добровольным планированием семьи, услугам, ориентированным на молодежь, а также к профилактике, лечению ВИЧ и поддержке без какой-либо дискриминации… Комиссия и государства-члены должны усилить политическую поддержку правозащитников и медицинских работников, работающих над продвижением сексуального и репродуктивного здоровья и прав», — подчеркнули в Европарламенте.

В резолюции от 9 июня Европарламент призывал оставить в силе историческое решение по делу Роу против Уэйда 1973 года. 24 июня Верховный суд США отменил это решение, которое конституционно защищало права женщин на прерывание беременности.

По данным Института Гутмахера, после этого аборты могут запретить в 26 штатах США.

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