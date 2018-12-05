Европарламент поддержал соглашение О зоне свободной торговли между ЕС и Японией Сегодня, 06:00 0 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

Европейский парламент одобрил соглашение О зоне свободной торговли между Европейским союзом и Японией.

Соглашение вступит в силу 1 февраля 2019 года.

"Наши компании, аграрии, поставщики услуг и другие фирмы получат четкие преимущества", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем

Благодаря соглашению будут отменены 10% пошлины ЕС на японские автомобили, а также 3% пошлины на большинство автозапчастей. Япония отменит пошлины на ввоз сыров и вин из стран ЕС.

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