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Европарламент поддержал соглашение О зоне свободной торговли между ЕС и Японией

Сегодня, 06:00
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Европейский парламент одобрил соглашение О зоне свободной торговли между Европейским союзом и Японией.

Соглашение вступит в силу 1 февраля 2019 года.

"Наши компании, аграрии, поставщики услуг и другие фирмы получат четкие преимущества", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем

Благодаря соглашению будут отменены 10% пошлины ЕС на японские автомобили, а также 3% пошлины на большинство автозапчастей. Япония отменит пошлины на ввоз сыров и вин из стран ЕС.

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Теги:   Европарламент Япония Евросоюз

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