Президент Европарламента призвала передать Украине танки Leopard

8 января, 04:37
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Европарламент поддерживает передачу Украине танков Leopard (Фото:Canadian Armed Forces/Twitter)

Европарламент поддерживает передачу Украине танков Leopard (Фото:Canadian Armed Forces/Twitter)

Президент Европарламента Роберта Матсола призвала партнеров Украины передать Вооруженным силам танки Leopard.

Об этом сообщает Tagesschau.

Она положительно оценила решение Германии и США передать ВСУ БМП Marder и БМП Bradley и отметила, что диктатор Владимир Путин ждет, что Европа отвернется от Украины.

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"Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила свои силы обороны и стала настоящим оборонным союзом», — заявила Матсола.

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

Финляндия также сообщила, что готова передать Украине боевые танки Leopard 2, если на такой шаг более широко пойдут в Европе.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/watch?v=GPiU7A_ZjBg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Танки Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины танки Leopard

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