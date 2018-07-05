05 июля 2018, четверг

Европарламент отклонил спорную директиву об авторском праве в интернете

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Европарламент отклонил спорную директиву об авторском праве в интернете

В четверг, 5 июля, Европарламент отклонил спорную директиву об авторском праве в интернете.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, против рассмотрения директивы высказались 318 евродепутатов, за проголосали 278 депутатов, воздержался 31 депутат.

Таким образом, после обсуждения поправок обновленная директива будет рассмотрена на пленарной сессии в сентябре 2018 года.

Документ в нынешнем виде мог вызвать значительные ограничения для пользователей интернета.

Наибольшие вопросы вызывали пункты 11 и 13 новой директивы. Согласно пункту № 11, интернет-сайты должны будут получать лицензию от правообладателя на использование их контента, что идет вразрез с практикой всех современных новостных агрегаторов и онлайн-сервисов. 13-я статья обязывала любую интернет-площадку нести ответственность за материалы, которые публикуют их пользователи.

Онлайн-энциклопедия Википедия в знак протеста против возможного одобрения директивы приостановила работу как минимум на четырех европейских языках.

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