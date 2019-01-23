Европарламент начнет процесс ратификации сделки по Brexit на следующей неделе 23 января, 04:44 343 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Иллюстрационное фото ЕРА

Депутат Европарламента Данута Хабнер заявила о том, что на следующей неделе начнется процесс ратификации сделки по Brexit.

Об этом передает Reuters.

"Надеемся, что в конце января мы начнем нашу процедуру", - заявила Хабнер.

В свою очередь, представитель парламента по Brexit Ги Верхофстадт отметил, что начало процесс ратификации является "важным сигналом".

"Это означает, что пересмотр соглашения о выходе невозможен. Если повторные переговоры и будут, то они коснутся политической декларации, в которой мы не возражаем против глубоких будущих отношений между ЕС и Великобританией", - заявил Верхофстадт.

Напомним, что сделка по Brexit провалилась в британском парламенте. За проголосовали только 202 депутата, против - 432.

В то же время лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.













