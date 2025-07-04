Европа имеет финансовую и промышленную мощь, чтобы легко победить Кремль и четко дать понять, что России никогда не удастся захватить Украину, даже несмотря на остановку поставок оружия со стороны США , пишет The Telegraph .

В материале говорится, что несмотря на то, что США уже предоставили Украине около $66 млрд военной помощи и остаются ее крупнейшим донором, новые поставки прекращены, однако «никто не верит», что «самой мощной армии в истории действительно нечем поделиться» — это скорее сигнал для удовлетворения движения Make America Great Again.

Издание предполагает, что президент США Дональд Трамп считает себя достаточно успешным миротворцем на Ближнем Востоке, чтобы претендовать на Нобелевскую премию, и не хочет снова втягиваться в войну в Украине. Авторы не исключают, что критики Трампа могут быть правы, когда подозревают влияние Кремля на Белый дом.

На этом фоне становится очевидно, что именно Европа должна обеспечить Украине справедливое мирное соглашение. Это не является чем-то нереальным — совокупная военная мощь европейских стран значительно превосходит российскую.

«Европа имеет финансовую и промышленную мощь, чтобы легко победить Кремль и дать понять, что они никогда не смогут захватить Украину», — говорится в статье.

Там также упомянуто, что Трамп фактически самоустранился, а премьер-министр Великобритании, который недавно произносил воинственные заявления, теперь сосредоточился на внутриполитической борьбе в своей партии.

Путин и его шаткая нефтяная автократия не имеют ресурсов, чтобы одолеть объединенную Европу — одну из ведущих экономических сил мира. Запад должен быть решительным и четко показать, что больше не будет уступать.

«Мы должны пополнить те запасы боеприпасов, которые США хотят оставить для себя — ведь предоставление Украине вооружений оказалось гораздо более экономически эффективным способом сдерживания Путина, чем обычные средства сдерживания», — отмечает издание.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.