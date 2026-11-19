Еврокомиссия выясняет, пострадали ли в результате хакерской атаки данные ее сотрудников (Фото: REUTERS/Francois Lenoir)

Еврокомиссия подверглась мощной хакерской атаке . Работа систем уже частично восстановлена, однако пока неясно, были ли скомпрометированы персональные данные сотрудников.

Об этом сообщило Politico в четверг, 19 ноября, со ссылкой на анонимного чиновника ЕС.

Собеседник издания уточнил, что из-за кибератаки не работали системы учета зарплат и отпусков, учета рабочего времени и возмещения медицинских расходов.

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Еврокомиссия еще выясняет, была ли взломана личная информация ее сотрудников.

Пресс-секретарь ЕК Томас Ренье заявил, что Комиссия «приняла все необходимые меры» для устранения последствий кибератаки.

В начале ноября CERT-EU (наблюдательный орган по кибербезопасности) предупреждал, что хакеры могут атаковать Еврокомиссию с использованием ARTEX — общедоступного инструмента на базе ИИ для выявления уязвимостей в IT-системах. Из соображений безопасности несколько программ Еврокомиссии пришлось временно отключить. В настоящее время доступ к большинству из них восстановлен.

2 ноября в супермаркетах нескольких стран Европы хакеры атаковали системы охлаждения холодильников и морозильных камер. В результате кибератаки температура в холодильниках поднялась до 50 °C, продукты пришлось выбрасывать.

3 ноября Politico написало, что атака на холодильники могла быть связана с «российскими государственными киберпреступниками».