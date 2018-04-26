Еврокомиссия требует от социальных сетей избавиться от фейковых новостей

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Власти ЕС взялась за социальные сети из-за фейковых новостей
Фото: pixabay.com

Власти ЕС взялась за социальные сети из-за фейковых новостей

Социальные сети должны прекратить практику распространения на своих платформах фейковых новостей.

Об этом говорится в соответствующем руководстве Европейской Комиссии (ЕК), пишет DW.

Согласно этому документу, в случае, если социальным сетям не удастся искоренить фейковые новости, Европейский Союз может прибегнуть к дальнейшим соответствующим мерам для борьбы с дезинформацией в соцсетях.

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В Евросоюзе ожидают от платформ разработки Кодекса практики саморегулирования до июля текущего года. Эта программа призвана бороться с дезинформацией в соцсетях.

"Мы будем ждать очевидных результатов, которые можно будет оценить, до октября этого года. И тогда, в случае необходимости, в декабре мы решим, считаем ли уместным принятие дополнительных мер", - цитирует издание еврокомиссара по вопросам цифровой экономики Марию Габриэль.

В то же время Парламентская ассамблея Совета Европы определила фейковые новости составляющей гибридных войн, которые приводят к реальным потерям. Среди других составляющих новой войны - атаки на кибернетические сети, нарушение коммуникаций. В резолюции ПАСЕ приводится пример применения практики гибридной войны Россией на Донбассе.

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