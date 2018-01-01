Еврокомиссия попросит Facebook, Twitter и Google предоставлять отчеты о дезинформационных кампаниях РФ - СМИ Сегодня, 13:42 5 Цей матеріал також доступний українською В Еврокомиссии пытаются пресечь попытки вмешательства в выборы через соцсети Фото: Pixabay

Еврокомиссия будет просить Facebook, Twitter, Google и другие соцсети предоставлять ежемесячные отчеты о возможных дезинформационных кампаниях России перед выборами в Европарламент, пишет Politico со ссылкой на представителей ЕС.

Отмечается, что отчеты компаний будут включать в себя данные о том, как они вычисляют политическую рекламу, а также количество ботов и поддельных учетных записей.

По словам собеседников издания, компании должны будут предоставлять отчеты в период с января по май следующего года. Еврокомиссия будет публиковать данные, чтобы информировать европейских граждан о возможных случаях вмешательства в выборы.

Ранее европейские чиновники предупредили об угрозе кибератак и использования фейковых новостей на выборах в Европарламент.

Напомним, что в начале сентября 2017 года компания Facebook опубликовала исследование о возможной связи между рекламой, которая покупалась в соцсети пользователями из РФ, и выборами президента США в 2016 году.

Около 10 млн пользователей увидели рекламные объявления политического характера, которые связывают с Россией и ее возможным вмешательством в президентские выборы в США.

Часть учетных записей Facebook были связаны с аккаунтами в Twitter.

Позже возможные доказательства вмешательства России в американские выборы обнаружили в Google.