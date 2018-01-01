Еврокомиссия попросит Facebook, Twitter и Google предоставлять отчеты о дезинформационных кампаниях РФ - СМИ
Еврокомиссия будет просить Facebook, Twitter, Google и другие соцсети предоставлять ежемесячные отчеты о возможных дезинформационных кампаниях России перед выборами в Европарламент, пишет Politico со ссылкой на представителей ЕС.
Отмечается, что отчеты компаний будут включать в себя данные о том, как они вычисляют политическую рекламу, а также количество ботов и поддельных учетных записей.
По словам собеседников издания, компании должны будут предоставлять отчеты в период с января по май следующего года. Еврокомиссия будет публиковать данные, чтобы информировать европейских граждан о возможных случаях вмешательства в выборы.
Ранее европейские чиновники предупредили об угрозе кибератак и использования фейковых новостей на выборах в Европарламент.
Напомним, что в начале сентября 2017 года компания Facebook опубликовала исследование о возможной связи между рекламой, которая покупалась в соцсети пользователями из РФ, и выборами президента США в 2016 году.
Около 10 млн пользователей увидели рекламные объявления политического характера, которые связывают с Россией и ее возможным вмешательством в президентские выборы в США.
Часть учетных записей Facebook были связаны с аккаунтами в Twitter.
Позже возможные доказательства вмешательства России в американские выборы обнаружили в Google.