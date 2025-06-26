Еврокомиссар Кубилюс считает, что Европа должна создать армию из миллионов дронов для защиты от РФ

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна создать армию из миллионов дронов для защиты от возможного нападения России. Об этом в четверг, 26 июня, сообщает Sky News .

Он также предупредил, что Европа должна быть способна создать армию беспилотников на случай нападения России. Кроме этого, военная разведка предполагает, что армия РФ готова нанести удар по стране НАТО в течение ближайших пяти лет.

Размышляя над тем, сколько подразделений понадобится другим странам, комиссар привел пример Литвы. Страна граничит с Россией и Беларусью на расстоянии около 900 км.

«Если украинцам нужно четыре миллиона на 1200 км, то нам нужно около трех миллионов беспилотников на один год, если война начнется, если наступит день Х», — сказал Кубилюс.

Поэтому, по мнению еврокомиссара, вместо того, чтобы накапливать беспилотники, которые со временем устареют, Европа должна создавать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых в случае необходимости масштабировать производство.

«На европейском континенте сейчас есть только две армии, которые прошли боевые испытания и имеют возможность использовать миллионы беспилотников: одна — российская, которая планирует новые агрессии, другая — украинская, — сказал Кубилюс.

Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп впервые изменил риторику и выразил твердую поддержку альянсу и его оборонной миссии. В частности он начал основную сессию НАТО с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он остается президентом, отмечают журналисты.

После саммита Трамп заявил, что Европа будет брать больше ответственности за собственную безопасность и это поможет избежать катастроф, как война РФ против Украины.