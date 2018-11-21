Еврокомиссар Хан отреагировал на возможное предоставление политического убежище экс-премьеру Македонии

Хан ждет объяснений от Венгрии, если информация о предоставлении убежища подтвердится

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан отреагировал на сообщения СМИ о предоставлении Венгрией политического убежища экс-премьеру Македонии Николы Груевски.

"Я принял во внимание сообщение о решении Венгрии предоставить политическое убежище Николе Груевски. Если они подтвердятся, жду разумного объяснения причин этого решения от Виктора Орбана", - написал он в своем Twitter.

Хан добавил, что верховенство права остается основополагающим принципом для стран-членов ЕС, а также для кандидатов на вступление в блок.

"Странно, что Венгрия поддерживает членство Македонии в ЕС, но не считает ее безопасной" – резюмировал еврокомиссар.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии. 20 ноября стало известно, что Груевски получил политическое убежище в Венгрии.