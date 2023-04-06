«Итальянский Париж», «колыбель итальянской свободы», «шоколадный город», «автомобильная столица» — это лишь часть постоянных ассоциаций, которые на протяжении веков закрепились за Турином, расположенном на северо-западе Италии у подножия живописных Альп.
Сегодня в столице области Пьемонт живет около миллиона жителей, и она является образцом барочной архитектуры, которая здесь органично сочетается с нетипичными для Италии широкими улицами и французскими фасадами. Миру Турин известен как родина аперитивов Martini, база футбольной команды Ювентус, центр шоколадного производства и автопрома, а также как место хранения одной из самых выдающихся христианских реликвий — Туринской плащаницы, в которую, как считается, было завернуто тело Иисуса после распятия.
«Турин — это место, которое не покидают», — метко замечал в своих письмах немецкий философ Фридрих Ницше, который, как и многие исторические знаменитости, имел удовольствие жить в Турине.
Сегодня в столице области Пьемонт живет около миллиона жителей, и она является образцом барочной архитектуры, которая здесь органично сочетается с нетипичными для Италии широкими улицами и французскими фасадами. Миру Турин известен как родина аперитивов Martini, база футбольной команды Ювентус, центр шоколадного производства и автопрома, а также как место хранения одной из самых выдающихся христианских реликвий — Туринской плащаницы, в которую, как считается, было завернуто тело Иисуса после распятия.
«Турин — это место, которое не покидают», — метко замечал в своих письмах немецкий философ Фридрих Ницше, который, как и многие исторические знаменитости, имел удовольствие жить в Турине.
БРЕНДЫ ГОРОДА: Футбольная команда Ювентус, вермут Martini, белый трюфель, Туринская площадка
19 ЛЕТ В КЛУБЕ: Алессандро Дель Пьеро, уже завершивший спортивную карьеру, считается лучшим игроком Ювентуса всех времен