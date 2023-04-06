Эволюция города

Турин — столица Сардинского королевства

История маленького кельтского поселка у подножия Альп, превратившегося в гордую средневековую столицу, а затем в ключевой город Италии, знаменитый своими автопромом, футболом и алкоголем

Автор: Ирина Крикуненко
Этот материал был впервые опубликован в журнале NV №1 за апрель 2023 года
«Итальянский Париж», «колыбель итальянской свободы», «шоколадный город», «автомобильная столица» — это лишь часть постоянных ассоциаций, которые на протяжении веков закрепились за Турином, расположенном на северо-западе Италии у подножия живописных Альп.

Сегодня в столице области Пьемонт живет около миллиона жителей, и она является образцом барочной архитектуры, которая здесь органично сочетается с нетипичными для Италии широкими улицами и французскими фасадами. Миру Турин известен как родина аперитивов Martini, база футбольной команды Ювентус, центр шоколадного производства и автопрома, а также как место хранения одной из самых выдающихся христианских реликвий — Туринской плащаницы, в которую, как считается, было завернуто тело Иисуса после распятия.

«Турин — это место, которое не покидают», — метко замечал в своих письмах немецкий философ Фридрих Ницше, который, как и многие исторические знаменитости, имел удовольствие жить в Турине.
БРЕНДЫ ГОРОДА: Футбольная команда Ювентус, вермут Martini, белый трюфель, Туринская площадка
19 ЛЕТ В КЛУБЕ: Алессандро Дель Пьеро, уже завершивший спортивную карьеру, считается лучшим игроком Ювентуса всех времен
218 год до н.э.
Первое упоминание: В летописях греческого историка Полибия фигурирует кельтско-лигурийский поселок Taurasia у подножия Альп, который был разрушен войсками карфагенского полководца Ганнибала
28 год до н.э.
Основание города: На месте руин поселка основана римская колония Castra Taurinorum, в которой проживало около 500 человек
941 год
Новый статус: Город стал резиденцией франкской династии маркграфов Ардуино, правивших феодом под названием Туринская марка. Впоследствии они породнились с графами Савойскими и разделили между собой власть

“We were essentially the Instagram police and called out fake influencers left, right and centre. It was fun and all, but there is only so many bikini chicks you can look at on Instagram before you start losing your mind.”

Dan, Co-founder and CEO of Lumio

1404 год
Центр образования: По инициативе савойских графов был основан Туринский университет — один из старейших вузов Европы
1563 год
Столица Савойи: Герцог Савойский Эммануил Филиберт сделал город столицей влиятельной итальянской династии
1578 год
Дом плащаницы: Турин принял главную христианскую реликвию — плащаницу, в которую было завернуто тело Христа. В Туринский собор она приехала из бывшей столицы Савойи города Шамбери, где сильно пострадала во время пожара в 1532 году.
1706 год
Осада Турина: Во время Войны за испанскую наследственную столицу Савойю выдержала 117 дней осады французской армией под руководством герцога Ла Фейяда
1720 год
Столица Сардинии: Турин становится центром Сардинского королевства после того, как герцог Савойский Виктор-Амадей II обменял Сицилию на Сардинию и сам стал королем
1802 год
Франция: После аннексии Французской империей город был резиденцией префектуры По в течение 12 лет, вплоть до падения Наполеона
1861 год
Сердце королей: Город, известный как политический и интеллектуальный центр движения Рисорджименто, становится столицей вновь объединенного Королевства Италия
2006 год
О спорт, ты — мир: Турин принимал Зимнюю Олимпиаду–2006

Достопримечательности

1
Моле-Антонеллиана (Mole Antonelliana)
167-метровое здание XIX века с длинным шпилем и смотровой площадкой — одно из самых узнаваемых архитектурных сооружений Турина. По замыслу архитектора Алессандро Антонелли, это должна была быть синагога, которая наконец стала Музеем кино.
2
Туринский собор (Duomo di Torino)
Культовое сооружение в стиле Ренессанса конца XV века является самым выдающимся в городе: здесь с 1578 хранится главная христианская реликвия — Туринская плащаница, в которую по легенде было завернуто тело Иисуса после распятия.
3
Королевский дворец (Palazzo Reale di Torino)
Дворец XVI ст. яркий микс стилей барокко, рококо и неоклассицизма и известен как резиденция правителей Сардинского королевства. К нему относятся дворец Кьяблезе, часовня Гварини, ход к Туринскому собору и Туринская картинная галерея.
4
Дворец Мадама (Palazzo Madama)
В 45 году до н. э. стены барочного дворца были элементами городских ворот древнеримского города, позже — частью королевского замка-крепости династии Савоев. В настоящее время дворец является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и базой для Городского музея древнего искусства.
5
Площадь Кастелло (Piazza Castello)
Центр старого города, в который сходятся четыре главные улицы Турина. На площади расположены главные туристические объекты: Палаццо Мадама, Королевский театр, Королевская оружейная и Королевская библиотека с подборкой рисунков Леонардо да Винчи и непечатными архивами Антонио Вивальди.
6
Площадь Сан-Карло (Piazza San Carlo)
Гостиная Турина — так местные называют главную туристическую площадь. Здесь проходят все выдающиеся массовые мероприятия: от выступлений папы римского до сбора футбольных фанатов Ювентуса. В центре площади расположены памятник Эммануилу Филиберту, церкви-близнецы Сан-Карло и Санта-Кристина, а также дом драматурга Витторио Альфьери.
7
Египетский музей (Museo Egizio)
Один из 50 лучших музеев мира по версии The Times стал первым в мире заведением, посвященным цивилизации Древнего Египта. Коллекция насчитывает более 40 тыс. реликвий, поэтому туринский музей является вторым после каирского по важности экспонатов.
8
Национальный автомобильный музей (Museo dell'automobile di Torino, MAUTO)
Один из самых больших музеев Европы площадью 20 тыс. кв. м создали соучредители автомобильной компании FIAT. Коллекция мирового автопрома насчитывает более 200 автомобилей 80 марок из восьми стран мира.
9
Парк Валентино (Parco del Valentino)
Парк вдоль западного берега реки По стал первым общественным садом Италии и плацдармом для автогонок Гран-при Турина — первого неофициального соревнования Формулы-1. На 500 тыс. кв. м парка расположено также наследие ЮНЕСКО — барочный замок Валентино, ботанический сад, выставочный центр и именная скамейка отца скоростных суперкаров Энцо Феррари.
10
Суперга (Basilica di Superga)
Из любой точки Турина видно пышное купольное сооружение, расположенное на вершине холма. Эту базилику построил придворный архитектор Филиппо Ювара по приказу сардинского короля Виктора-Амадея II как монаршую гробницу. Начиная с самого Виктора-Амадея здесь похоронены все пьемонтские правители.

Пышные времена

История Турина измеряется тысячелетиями — впервые о поселении на территории современного города упомянул древнегреческий историк Полибий еще в 218 году до нашей эры. В летописях он описывает небольшой кельтско-лигурийский поселок Taurasia, уничтоженный карфагенским войском во главе с Ганнибалом.На руинах этого поселения позже отстроили римскую колонию Castra Taurinorum, быстро масштабировавшуюся до размеров города, став частью средневекового феода Туринская марка и резиденцией правящей там франкской династии маркграфов Ардуино.

Поворотный момент для города произошел в 1046 году, когда наследницу дома Ардуино выдали замуж за графа Оттона Савойского. С тех пор история Турина и история династии Савоев переплетаются в крепкий узел, ведь именно этой могучей семье столица Пьемонта обязана своим величием.

Все началось в 1563 году, когда герцог Эммануил Филиберт перенес центр своих владений из французского города Шамбери в итальянский Турин. Вместе со статусом сюда переехала и знаменитая Туринская плащаница, а город стал центром религиозного паломничества. Также именно благодаря графам Савойским в городе появился один из старейших в Европе Туринский университет и архитектурный ансамбль Дворца Савойского дома, ныне принадлежащего Всемирному наследию ЮНЕСКО.
ГОСТИНАЯ ТУРИНА: В 1736–1778 годах на самой оживленной туринской площади СанКарло шумел главный рынок города
Полвека спустя Турин становится столицей уже целого Сардинского королевства. В 1713 году согласно договору Утрехтского мира, подписанному по окончании Войны за испанское наследие (Великобритания, Австрия, Нидерланды, Дания, Португалия против Франции, Испании, Баварии), Савойское герцогство получило во владение испанскую Сицилию, а австрийская династия Габсбургов — Сардинию. Но поскольку при дальнейших попытках Испании взять реванш Габсбурги активно защищали именно Сицилию, согласно финальным Лондонским соглашениям остров отошел им. А герцог Виктор-Амадей II Савойский в 1720 году получил Королевство Сардинию в качестве компенсации. Новый королевский статус обострил прихоти бывших графов превратить город во второй Париж с собственным Версалем. Благодаря этому в Турине появились помпезные палаццо, светлые фасады и широкие прямые улицы.

Новая ступень величия пришла в Турин в 1861 году, поскольку город стал центром Рисорджименто, политического и интеллектуального движения за объединение Италии. После успеха кампании его провозгласили столицей новосозданного Королевства Италия.

Выдающиеся личности

Герцог Эммануил Филиберт
(1528–1580)

Выдающийся представитель правящего Савойского дома стал культовым лицом в городе, когда в 1563 году перенес сюда из Шамбери столицу герцогства. После окончания франко-испанской войны он способствовал восстановлению благосостояния разрушенной страны.

Филиппо Ювара
(1678–1736)

Придворный архитектор Савойской королевской семьи и главный строитель Турина. В 1715–1731 годах превратил город в центр итальянского барокко: базилика Суперга, фасад церкви Санта-Кристина, Палаццо Мадама и охотничий замок Ступиниджи — дело его рук. Также Ювар перекроил кривые улочки и хаотичную застройку Турина по европейским лекалам.

Граф Камилло Бенсо ди Кавур
(1810–1861)

Коренной туринец и ключевая фигура Рисорджименто — движения за объединение Италии. Благодаря лоббированию династических и дипломатических соглашений, ему удалось объединить страну и стать ее первым премьер-министром. По инициативе Кавура прокладывали тоннели под Альпами, строили железные дороги и создали Национальный банк.

Ешь, пей, гоняй

Статус королевской столицы обеспечил Турину экономическое процветание и сделал город чуть ли не главным европейским перекрестком коммерции и торговли, а также частью промышленного треугольника вместе с Миланом и Генуей.

Главной визитной карточкой туринского прома по сей день остается автомобильное производство. В 1899 году здесь была основана марка FIAT, являющаяся акронимом от Fabbrica Italiana Automobili Torino — Итальянская автомобильная фабрика Турина. Сегодня, кроме мощностей FIAT, в городе размещаются штаб-квартиры других представителей итальянского автопрома — Lancia и Alfa Romeo.
ІТАЛІЙСЬКИЙ ПАРИЖ: Архітектура Турину органічно поєднує барокові фасади та широкі світлі вулиці у французькому стилі
Другая сторона промышленного потенциала Турина приятна на вкус: местная кухня подарила миру множество гастрономических бестселлеров. Во-первых, именно в столице Пьемонта придумали церемонию аперитива — употребление легкого горьковато-сладковатого напитка для улучшения аппетита перед едой. Итак, Турин — альма-матер известного вермута Martini, который в 1863 году создала местная винокурня Martini & Rossi.

Особое место в сердцах туринцев отведено кофейной и шоколадной культуре. Здесь в 1884 году презентовали первую в мире эспрессо-машину, начали свое дело крупные кофейные бренды Costadoro и Lavazza, а также был придуман популярный горячий напиток бичерин — смесь кофе и шоколада.По поводу шоколада: именно местные шоколатье в XVIII веке придумали рецепт твердого шоколада, что позволило запустить его серийное производство по всему миру. Со временем в столицу Савойского королевства приезжали швейцарцы, чтобы научиться ремеслу и отведать легендарные местные ореховые конфеты джандуйотто.

Именно в Турине, где в 1884 году была презентована первая в мире эспрессо-машина, начали свое дело крупные кофейные бренды Costadoro и Lavazza

Одна из сладких гордостей Турина — шоколадно-ореховый крем джандуя, который впоследствии трансформировался во всемирно известную пасту Nutella. Ее вместе с популярными конфетами Kinder, Ferrero Rocher и Raffaello производят на фабрике Ferrero в городке Альба в пригороде Турина. Там же расположены поля с еще одной гастрономической приманкой — изысканным белым трюфелем, который еще называют пьемонтским.

И напоследок: именно в Турине в 1668 году пекарь Антонио Брунеро впервые приготовил знаменитые хлебные палочки гриссини.

Новейшая история

Жизнь, как, собственно, и отдых, в Турине никогда не покажется скучной — город обожает принимать гостей, будь то футбольные фанаты или христианские паломники.

Турин закрепил за собой звание одной из европейских спортивных столиц: во-первых, потому что он является домом для двух популярнейших итальянских футбольных клубов — Ювентус и Торино, и неоднократно принимал чемпионаты УЕФА. Во-вторых, в 2006 году у подножия Альп состоялись XX зимние Олимпийские игры, благодаря которым в городе появилось большое количество стадионов, спортивных парков и сооружений.

Это не единственное глобальное событие, повлиявшее на тогдашний вид Турина: в 1911 году здесь проходила легендарная Всемирная выставка, подарившая городу монументальный мост через реку По, фонтаны на холме и спортивный комплекс Стадион.

Но ведь не спортом единым: Турин считается еще и одним из культурных центров мира. В местных кафе засиживались французский писатель Александр Дюма и немецкий философ Фридрих Ницше. Кстати, некоторые из этих заведений с 200-летней историей принимают посетителей и по сей день.

А в прошлом году Турин выступил хозяином финала 66-го песенного конкурса Евровидение-2022, где победили исполнители от Украины — группа Kalush Orchestra с треком Stefania.

Читайте также

Врата Европы: три бизнес-истории успеха отечественных фирм в Варшаве и не только

Соседство с Украиной, большое количество вынужденно оказавшихся там соотечественников и возможность выйти на рынки ЕС вызвали мощную экспансию украинского бизнеса в Польшу.
Читать статью

Польша, Германия, Чехия и другие. В каких странах и за сколько украинцы покупают недвижимость — обзор NV

Каждый восьмой украинец остается за границей из-за российской агрессии. Более богатые покупают жилье в странах ЕС. Сколько стоит квартира в Варшаве, Берлине, Праге и Братиславе, Бухаресте или Лондоне
Читать статью
© ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИА-ДК». Все права защищены.
E-mail редакции: news@nv.ua, отдел рекламы: sales@nv.ua