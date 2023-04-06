Пышные времена

История Турина измеряется тысячелетиями — впервые о поселении на территории современного города упомянул древнегреческий историк Полибий еще в 218 году до нашей эры. В летописях он описывает небольшой кельтско-лигурийский поселок Taurasia, уничтоженный карфагенским войском во главе с Ганнибалом.На руинах этого поселения позже отстроили римскую колонию Castra Taurinorum, быстро масштабировавшуюся до размеров города, став частью средневекового феода Туринская марка и резиденцией правящей там франкской династии маркграфов Ардуино.



Поворотный момент для города произошел в 1046 году, когда наследницу дома Ардуино выдали замуж за графа Оттона Савойского. С тех пор история Турина и история династии Савоев переплетаются в крепкий узел, ведь именно этой могучей семье столица Пьемонта обязана своим величием.



Все началось в 1563 году, когда герцог Эммануил Филиберт перенес центр своих владений из французского города Шамбери в итальянский Турин. Вместе со статусом сюда переехала и знаменитая Туринская плащаница, а город стал центром религиозного паломничества. Также именно благодаря графам Савойским в городе появился один из старейших в Европе Туринский университет и архитектурный ансамбль Дворца Савойского дома, ныне принадлежащего Всемирному наследию ЮНЕСКО.

ГОСТИНАЯ ТУРИНА: В 1736–1778 годах на самой оживленной туринской площади СанКарло шумел главный рынок города

Полвека спустя Турин становится столицей уже целого Сардинского королевства. В 1713 году согласно договору Утрехтского мира, подписанному по окончании Войны за испанское наследие (Великобритания, Австрия, Нидерланды, Дания, Португалия против Франции, Испании, Баварии), Савойское герцогство получило во владение испанскую Сицилию, а австрийская династия Габсбургов — Сардинию. Но поскольку при дальнейших попытках Испании взять реванш Габсбурги активно защищали именно Сицилию, согласно финальным Лондонским соглашениям остров отошел им. А герцог Виктор-Амадей II Савойский в 1720 году получил Королевство Сардинию в качестве компенсации. Новый королевский статус обострил прихоти бывших графов превратить город во второй Париж с собственным Версалем. Благодаря этому в Турине появились помпезные палаццо, светлые фасады и широкие прямые улицы.



Новая ступень величия пришла в Турин в 1861 году, поскольку город стал центром Рисорджименто, политического и интеллектуального движения за объединение Италии. После успеха кампании его провозгласили столицей новосозданного Королевства Италия.