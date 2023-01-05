«Должны уважать даже силовики». Пригожин дал наставления «демобилизованным» зэкам — видео 5 января, 12:57 Евгений Пригожин заявил, что его наемники должны быть «полноценными членами общества» (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Российский военный преступник Евгений Пригожин отчитался о «демобилизации» первой партии зэков, которые были завербованы в ЧВК Вагнера для войны против Украины.

Речь идет о наемниках, у которых истек срок полугодового «контракта», и тех, кто больше не может принимать участия в боевых действиях, поскольку лишился конечностей.

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Давая им свои прощальные наставления, Пригожин подчеркнул, что теперь бывших заключенных, отбывавших сроки, в том числе за тяжкие преступления, должны «уважать» даже силовики.

«Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением… Если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере… Надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества… Милиция к вам должна относиться с уважением», — заявил главарь российских наемников.