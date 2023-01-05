«Должны уважать даже силовики». Пригожин дал наставления «демобилизованным» зэкам — видео

5 января, 12:57
Поделиться:
Евгений Пригожин заявил, что его наемники должны быть «полноценными членами общества» (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Евгений Пригожин заявил, что его наемники должны быть «полноценными членами общества» (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Российский военный преступник Евгений Пригожин отчитался о «демобилизации» первой партии зэков, которые были завербованы в ЧВК Вагнера для войны против Украины.

Читайте также:
Морг Луганска не справляется с потоком вагнеровцев. Пригожин жалуется на «саботаж»

Речь идет о наемниках, у которых истек срок полугодового «контракта», и тех, кто больше не может принимать участия в боевых действиях, поскольку лишился конечностей.

Видео дня

Давая им свои прощальные наставления, Пригожин подчеркнул, что теперь бывших заключенных, отбывавших сроки, в том числе за тяжкие преступления, должны «уважать» даже силовики.

Читайте также:
Сравнил с Рэмбо. Пригожин раскритиковал полицейских за задержание вагнеровца, обстрелявшего их из пулемета

«Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением… Если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере… Надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества… Милиция к вам должна относиться с уважением», — заявил главарь российских наемников.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1610952618121265152?s=46&t=crjF7gbLf5dAew-eiCHJfA
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Заключенные Наемники Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X