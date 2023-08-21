Пригожин впервые записал видеообращение после мятежа в РФ 21 августа, 21:56 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS / Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин впервые после мятежа в РФ записал видеообращение из Африки. Он заявил, что его бойцы теперь находятся там.

В видео он говорит, что «вагнеровцы» проводят развед-поисковую деятельность.

«Работаем. Температура +50°. Всё как мы любим. Группа Вагнера проводит развед-поисковую деятельность. Делает Россию ещё более великой на всех континентах! А Африку ещё более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которым мы давали обещание, что справимся», — заявил он.

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При этом Пригожин не упомянул, что его бойцы находятся в Беларуси.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу». Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

8 августа ЦНС сообщал, что развернутые на территории Беларуси лагеря используются главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным для переподготовки наемников, после чего они отправляются в страны Африки.

В среду, 16 августа, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по данным украинской разведки, главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин посещает Беларусь, а его наемники вернулись к «бизнес-проектам», которыми занимались до полномасштабного вторжения России в Украину.