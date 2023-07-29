Пригожин впервые после бунта «вагнеровцев» положительно высказался о Путине 29 июля, 11:27 Пригожин похвалил Путина за саммит со странами Африки (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин положительно высказался в адрес российского диктатора Владимира Путина после саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Соответствующие заявления он сделал в телефонном интервью каналу Afrique Media.

«То, что сделал наш президент, он сделал очень важную вещь, это второй форум, и за время этого форума и, безусловно, на других встречах с большинством африканских лидеров выстроены личные доверительные отношения, для африканцев это очень важно — доверие с одного слова», — заявил он.

Видео дня

Однако ряд изданий, в частности Reuters, отметили, что проверить правдивость аудио не удалось, но голос, похожий на Пригожина, можно было услышать под французским переводом.

Телефонное интервью было опубликовано на YouTube, но по состоянию на вечер пятницы его просмотрели только 1400 раз.

Это было первое высказывание Пригожина о Путине с момента неудачного бунта 24 июня.

Ранее сообщалось, что Пригожин появился на полях большого российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге несмотря на то, что согласился уехать после своего неудачного мятежа в прошлом месяце.

В издании Financial Times отметили, что его постоянное присутствие в России указывает на то, что Пригожин остается важной частью кремлевского истеблишмента, от которого Путин «пока не хочет, или не может избавиться».

24 июня «вагнеровцы» во главе с Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

7 июля собеседник NYT в Пентагоне заявлял, что неизвестно, был ли Пригожин в Беларуси, поскольку он использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения.

14 июля в сети появилось фото человека, похожего на Пригожина, который в нижнем белье сидит на кровати в палатке.

Мониторинговый проект Беларускі Гаюн предположил, что это действительно может быть Пригожин в лагере боевиков Вагнера.