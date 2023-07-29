Пригожин впервые после бунта «вагнеровцев» положительно высказался о Путине

29 июля, 11:27
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Пригожин похвалил Путина за саммит со странами Африки (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Пригожин похвалил Путина за саммит со странами Африки (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин положительно высказался в адрес российского диктатора Владимира Путина после саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Соответствующие заявления он сделал в телефонном интервью каналу Afrique Media.

«То, что сделал наш президент, он сделал очень важную вещь, это второй форум, и за время этого форума и, безусловно, на других встречах с большинством африканских лидеров выстроены личные доверительные отношения, для африканцев это очень важно — доверие с одного слова», — заявил он.

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Однако ряд изданий, в частности Reuters, отметили, что проверить правдивость аудио не удалось, но голос, похожий на Пригожина, можно было услышать под французским переводом.

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Телефонное интервью было опубликовано на YouTube, но по состоянию на вечер пятницы его просмотрели только 1400 раз.

Это было первое высказывание Пригожина о Путине с момента неудачного бунта 24 июня.

Ранее сообщалось, что Пригожин появился на полях большого российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге несмотря на то, что согласился уехать после своего неудачного мятежа в прошлом месяце.

В издании Financial Times отметили, что его постоянное присутствие в России указывает на то, что Пригожин остается важной частью кремлевского истеблишмента, от которого Путин «пока не хочет, или не может избавиться».

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24 июня «вагнеровцы» во главе с Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

7 июля собеседник NYT в Пентагоне заявлял, что неизвестно, был ли Пригожин в Беларуси, поскольку он использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения.

14 июля в сети появилось фото человека, похожего на Пригожина, который в нижнем белье сидит на кровати в палатке.

Мониторинговый проект Беларускі Гаюн предположил, что это действительно может быть Пригожин в лагере боевиков Вагнера.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Владимир Путин Африка Бунт Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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