Во время обыска в Санкт-Петербурге были найдены паспорта Пригожина на имя разных людей

25 июня, 21:24
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Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Во время проведения обыска в отеле Трезини в Санкт-Петербурге, который считают офисом главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, обнаружены фальшивые паспорта с его фотографиями.

Об этом сообщают российское медиа Медуза со ссылкой на Фонтанку и журналиста Сергея Немалевича с Радио Свобода.

Выяснилось, что Пригожин использовал личность реального человека, и под именем Дмитрия Гейлера получал медицинскую помощь в клинике, связанной с дочерью российского диктатора Владимира Путина.

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24 июня издание «Фонтанка» из Санкт-Петербурга опубликовало, а позже удалило информацию о находке во время обыска, а именно несколько паспортов с фотографиями Пригожина под такими именами, как: Дмитрий Гейлер, Олег Семенов и Дмитрий Бобров.

Журналист Сергей Немалевич из российской службы «Радио Свобода» обратил внимание на паспорт, принадлежавший Дмитрию Гейлеру с фотографией Пригожина. Он отметил, что осенью 2021 года в редакцию «Радио Свобода» попал список ВИП-клиентов петербургской клиники «Согаз», которую связывают с Марией Воронцовой, старшей дочерью Путина.

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Среди посетителей этой клиники были председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, бизнесмен Сергей Фурсенко, а также Светлана Кривоногих, вероятная мать внебрачной дочери Путина Луизы Розовой.

В списке также был человек под именем Дмитрий Исаакович Гейлер, однако журналистам из Радио Свобода не удалось подтвердить его идентичность на момент проведения расследования. Единственным упоминанием о Дмитрии Гейлере, которое удалось найти, было наличие его имени и даты рождения на сайте, где человек с таким же именем искал работу водителем. Кроме того, журналистам удалось найти фотографию Дмитрия Гейлера рядом с автомобилем.

https://twitter.com/kromark/status/1672717218499506178?s=20
https://twitter.com/kromark/status/1672718260498825218?s=20

В клиентской базе «Согаза» была указана пометка Супер VIP рядом с именем Гейлера, а номер клиентской карточки свидетельствовал о том, что он является давним клиентом клиники. Это привело к предположению журналистов, что кто-то может использовать имя своего водителя для получения медицинских услуг в клинике.

Новые данные свидетельствуют о том, что лицо, которое лечилось в клинике под именем Гейлер, на самом деле является Евгением Пригожиным. Также оказалось, что боевики ЧВК Вагнер проходили лечение в этой клинике. По информации Радио Свобода, их присутствие в Согазе было засекречено.

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23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

В пресс-службе главаря террористов ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заявили, что он пока "не на связи". После «отмены» своего бунта он не делал заявлений уже почти 20 часов.

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Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Паспорт Государственный переворот Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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