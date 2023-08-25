Гибель Пригожина высоковероятна, она глубоко дестабилизирует ЧВК Вагнера — разведка Британии

25 августа, 09:01
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Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

В британской разведке проанализировали сообщения о возможной гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и отметили, что его смерть может иметь глубоко дестабилизирующее влияние на боевиков.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в пятницу, 25 августа.

Там отметили, что хотя пока нет окончательных доказательств того, что Пригожин был на борту уничтоженного самолета, и несмотря на то, что он принимает «исключительные меры безопасности», есть большая вероятность того, что он действительно мертв.

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Разведчики подчеркнули, что личные качества главаря террористической организации, такие как гиперактивность, исключительная дерзость, стремление к результатам и чрезвычайная жестокость, «пронизывали» ЧВК Вагнера, поэтому вряд ли любой преемник сможет с ним сравниться.

Авиакатастрофа и вероятная смерть Пригожина — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

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Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина. Он выразил соболезнования семьям погибших. Он рассказал, что знал его с 1990-х годов.

Путин также косвенно признал, что Пригожин погиб, говоря о нем в прошлом: «Это был человек сложной судьбы»

В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Пригожин убит

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