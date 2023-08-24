Повлияет ли убийство Пригожина на состояние российской армии — военный эксперт 24 августа, 13:56 Мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину перед офисом ЧВК Вагнера в Новосибирске, 24 августа 2023 года (Фото:REUTERS)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV рассказал, повлияет ли убийство главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на состояние российской армии, в которой у Пригожина было много сторонников.

«Никак оно не повлияет, потому что одно дело поддерживать, а другое — действовать. Традиционной для России является кухонная оппозиция, когда они живо обсуждают действия своего правительства где-то на кухне, а за этим не следует практических действий», — заявил Грабский в эфире Radio NV.

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Военный эксперт подчеркнул, что «то, что произошло с Пригожиными, было абсолютно предсказуемым» и после 24 июня, когда состоялся марш вагнеровцев на Москву, жизнь Пригожина «измерялась неделями».

«Противник и дальше будет продолжать с покорностью рабов идти на смерть, пытаясь останавливать наши подразделения. Ситуация в ближайшей перспективе не изменится. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что такое противостояние жаб и гадюк может привести к тому, что где-то внутри этой системы, которая называется кремлевским режимом, создаются условия, когда где-то какой-то человеческий фактор может сработать. И человек (мы даже не знаем его имени), который будет чувствовать угрозу своей собственной безопасности, просто может пойти на отчаянный шаг, как уничтожение центра зла на этом направлении. Но это произойдет не сегодня. Эти предпосылки должны произойти постепенно», — добавил он.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина аварии неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».

