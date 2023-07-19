«Имел бы просто колоссальный успех». До «похода на Москву» Пригожин мог соперничать с Путиным — The Insider 19 июля, 13:59 Пригожин исчез из информационного поля после неудачного бунта (Фото:Press service of Concord/Handout via Reuters/File Photo)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин резко потерял поддержку россиян, хотя до этого гипотетически мог посоревноваться с диктатором Владимиром Путиным за президентское кресло.

Об этом говорится в исследовании российского издания The Insider, которое базируется на опросе независимой социологической группы Russian Field.

В мае социологи провели телефонный опрос, где спрашивали о желаемом кандидате на должность следующего президента России. Опрос был открытым и каждый назвал своего кандидата. 30% из тех кто не побоялся отвечать, назвали Путина. Сразу после него шел Пригожин с показателем в 2%.

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«Эта цифра кажется смешной, всего 2%, но это очень много. В открытом опросе Пригожин победил вообще любого федерального политика. Если мерить рейтинг в закрытых списках, он имел бы просто колоссальный успех», — пояснила социолог Дарья Павлова.

Она также назвала такую тенденцию пугающей, так как еще в начале года почти 15% респондентов ничего не знали о глава ЧВК Вагнера.

Если говорить о непосредственной поддержке Пригожина вне контекста выборов в РФ, то за неделю до его неудачного бунта поддержка среди россиян была на уровне 55% и выросла по сравнению с февралем на 14 пунктов.

Сазу после «похода на Москву», 23 июня, социологи сделали замеры и оказалось, что отношение к Пригожину и его поддержка населением резко ухудшились. При этом, 29% опрошенных все же продолжают поддерживать его действия.

Данные опроса также показали, что россияне остались довольны результатами переговоров Пригожина и белорусского диктатора Александра Лукашенко. Почти 75% заявили, что удовлетворены результатами конфликта.

«Политический капитал, приобретенный „поваром Путина“ в результате войны с Украиной, был растерян за два дня. Теперь российское общество переживает лишь из-за того, что Евгения Викторовича не удалось привлечь к должной ответственности», — говорится в материале.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а белорусский дикатор Александр Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.