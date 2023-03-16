«Наступил на ногу Путину». В России заявили, что Пригожин больше не вербует заключенных в тюрьмах 16 марта, 22:23 Евгений Пригожин (Фото:пресс-cлужба Пригожина/Telegram)

Хозяин кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин с 1 февраля не ездит в российские тюрьмы для вербовки заключенных. Об этом заявила основательница проекта Русь сидящая Ольга Романова в интервью Bild.

По словам Романовой, на смену ЧВК Вагнера пришла ЧВК Патриот, связанная с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу.



«[Пригожин] наступил на ногу Путину, своему благодетелю, когда произвел публичный обряд „опускания“ путинского начальника Генштаба… явно без спроса. И Путин тут, конечно, не выдержал, вспылил, и тут уже был убран в сторону Суровикин, Рамзан Ахматович заболел, как-то в лице переменившись, ну и сам Пригожин лишился входа в тюрьмы, и сейчас, судя по всему, будет отъезжать в Африку. Хотя я со многими нашими коллегами спорю, будет ли он жив через год», — утверждает она.



Видео дня

Романова также заявила, что с Пригожиным «больше не заключают военные контракты».

США 26 января признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией. По данным США, с начала полномасштабного вторжения России «вагнеровцы» потеряли в Украине более 30 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч погибших.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Позже глава российского фонда Русь сидящая Ольга Романова озвучила еще большую цифру: по ее подсчетам, Пригожин завербовал для участия в войне против Украины 50 тыс. заключенных, из них в живых осталось около 10 тысяч.