В Сети появилось фото Пригожина в трусах в палатке — предположительно, в лагере «вагнеровцев» — Гаюн 14 июля, 16:51 Евгений Пригожин, предположительно, в лагере «вагнеровцев» в Беларуси (Фото:via Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project / Telegram)

В Сети появилось фото человека, похожего на главаря так называемой ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который в нижнем белье сидит на кровати в палатке. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн предполагает, что это действительно может быть Пригожин в лагере боевиков Вагнера.

Фото впервые появилось в российском пропагандистском Telegram-канале в 11:52. Канал сначала сообщил, что фото опубликовали в одном из чатов и «в метаданных оригинального фото дата съемки 12 июня 7.24 утра». Позже пост отредактировали и исправили июнь на июль.



Видео дня

Беларускі Гаюн пишет, что, если фото действительно сделали утром 12 июля, то Пригожин в это время мог находиться в лагере под Осиповичами. Самолет главаря «вагнеровцев» в третий раз прилетел в Беларусь вечером 11 июля и приземлился на аэродроме Мачулищи. Позже в Мачулищей в район Осиповичей улетели беларусские военные вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Читайте также: Журналист опубликовал карту перелетов Пригожина после неудачного бунта

Утром 12 июля Ми-24 и Ми-8 снова вылетели из Мачулищей в район Осиповичей и вернулись в 14:27 и 14:30. Через почти два с половиной часа самолет Пригожина улетел из Мачулищей в российский Санкт-Петербург.

«Иными словами, если это фото действительно было сделано 12.07 в 7:24, то это целиком подтверждает, что Евгений Пригожин прилетел в Мачулищи вечером 11 июля, на вертолете был доставлен в палаточный лагерь в д. Цель, там переночевал и улетел из Мачулищей на следующий день», — считают аналитики.

Гаюн также обратил внимание, что на других фото из палаточного лагеря пол тоже покрыт ДСП, а в палатках такие же окна.

Фото Пригожина в палатке появилось вскоре после информации об обысках в его особняке и офисе, во время которых, как заявляли российские пропагандисты, нашли арсенал оружия, пачки валюты и слитки золота.

Переворот Пригожина в России — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов «вагнеровцам».



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили минимум семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря.

В Кремле утверждали, что Пригожин после неудачного переворота уедет в Беларусь, но, судя по данным перелетов, он летает между Беларусью и Россией. СМИ также сообщали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для ЧВК Вагнер, в частности, в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной).

10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.

