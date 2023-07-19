Кремлевские фобии. Как через Пригожина реализовался неразрешенный страх Ельцина — политолог Преображенский 19 июля, 14:13 Иван Преображенский рассказал, что Евгений Пригожин реализовал страх Бориса Ельцина о политической активности российских военных (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал, как через главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина реализовался неразрешенный страх Бориса Ельцина о восстании военных.



«Ситуация такова, что неразрешенный страх еще Бориса Ельцина, когда он приходил в России к власти, о том, что российские военные когда-нибудь окажутся политически субъектными, через Пригожина прямо или косвенно реализовался», — сказал Преображенский в эфире Radio NV.

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Политолог отметил, что военных внутри российской политической системы «считали абсолютно безголосыми, забитыми, выполняющими любые приказы».

По его словам, хотя потенциал возник в армии среди пригожинцев, которые являются «пиратами» и «наемниками», таких людей в российской армии становится все больше.

«Например, тот же самый Попов (российский генерал-майор Иван Попов, уволенный после жалоб на проблемы российской армии в Украине — ред.), чьи записи опубликовали, он же генерал 58-ой армии. Что такое 58-я армия? Это та армия, которая как раз вела боевые действия против Грузии в 2008 году, армия, на которой еще предыдущий министр обороны Сердюков активно отрабатывал свои военные реформы. Это элитная часть. Соответственно, все эти части, о которых идет речь, они считаются де-факто или де-юре даже элитными. И их руководителей и убирают. В свое время был такой недолгий период в России, когда военные пытались играть в какую-то политику. И как раз те же самые ВДВ-шники и руководители таких элитных частей пытались как-то там оппонировать Кремлю, составлять некую оппозицию. Сейчас это просто кристаллизуется», — объяснил Преображенский.

По словам политолога, «если генералы проявят потенцию», люди за ними, скорее всего, пойдут, так же, как за Пригожиным.

«Пригожин показал путь. Власть меняется в России при помощи силы. Никакие выборы, вот это вот все, весь этот архаизм, который Путин старательно поддерживал, вся эта бутафория и мишура, которая позволяла ему спокойно править, не вступая ни в какие серьезные конфликты внутри страны, она рухнула», — подытожил он.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.