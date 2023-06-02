Пригожин пожаловался, что российская армия заминировала «вагнеровцам» пути отхода от Бахмута 2 июня, 22:38 Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в пятницу, 2 июня, сообщил, что представители Министерства обороны России заминировали пути отхода его наемников из Бахмута, передает его пресс-служба.

По словам Пригожина, незадолго до отхода из Бахмута, который российские оккупанты активно штурмуют с июля 2022 года, боевики заметили «подозрительную активность» и нашли «десятки взрывных устройств».

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«Со стороны ВСУ на сегодня провокаций в наш адрес не наблюдается, однако следует отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего отхода», — утверждает главарь «вагнеровцев».



Пригожин заявил, что расследование уже продолжается и указал, что эти заряды были заложены представителями российского Министерства обороны.



«Что это было? Мы предполагаем, что это была попытка публичной порки», — сказал Пригожин.



По его словам, боевики при этом не пострадали.



25 мая Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.



31 мая заместитель министра облороны Анна Маляр сообщила, что хотя Россия контролирует большую часть Бахмута, борьба за город продолжается. Теперь россияне пытаются занять активную позицию и заставить ВСУ перейти в оборону.



29 мая представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что взамен в Бахмут заходят российские воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения.

