Мысли о неизбежном поражении. Пригожин так «продвинулся» в Украине, что теперь размышляет об обороне территории РФ 1 июня, 23:55 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин предположил, что следующей ролью его бойцов может быть защита территории России.

Об этом сообщает CNN.

Вагнер хочет «по крайней мере один месяц восстановления» после многомесячных боев в восточном городе Бахмут, сказал Пригожин так называемым российским военкорам, добавив, что тогда будут «следующие потасовки, я думаю, скорее всего, на этот раз на территории России».

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Он также добавил, что России нужно обороняться, а не наступать.

«У нас все должно быть нацелено на оборону сейчас. Если мы проиграем, то Россия вернется к началу 90-х, когда все госпредприятия принадлежали зарубежным инвесторам. Второе — у нас сто процентов заберут нашу национальную культуру и тот привычный образ жизни, в котором мы жили», — заявил он.

Он также добавил, что война России против Украины якобы не закончится быстро.

«Все для фронта, все для победы. И очень четко понимать, что нас не ждет быстрая победа. Они не закончат СВО в этом году. Это будет долгая история. Если и закончится это война, то начнется новая, потому что сильно хорошо противник понял наши слабые места», — подытожил он.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.

20 мая Пригожин в видеосообщении заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута.

Между тем, ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр интенсивность боев на флангах в пригороде Бахмута Донецкой области снизилась.

