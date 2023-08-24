CNN опубликовало спутниковый снимок обломков бизнес-джета Пригожина 24 августа, 18:22 Место падения самолета Пригожина, 23 августа 2023 года (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Фюзеляж самолета, на котором был главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, был в основном целым, когда бизнес-джет упал на землю 23 августа, согласно спутниковым фото, обнародованным CNN.

Журналисты сообщили, что на спутниковом снимке можно увидеть, что место катастрофы имеет форму вытянутого овала. По их данным, на месте находится фюзеляж самолета, который был почти целым в момент падения.

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Фото: CNN

Издание отмечает, что несмотря на то, что большинство обломков находится на месте падения фюзеляжа на краю лесной поляны, меньшие фрагменты самолета упали в других местах.

Также на снимке видно, что часть хвоста самолета лежит на лужайке возле домов, более чем в одном или двух километрах к юго-востоку от основного места падения обломков.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина аварии неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».