Убитый «вагнеровцами» наемник Нужин добровольно согласился отправиться в Россию в рамках обмена — Подоляк

15 ноября, 23:21
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Кадр видео с Евгением Нужиным (Фото:Скриншот видео Grey Zone / Telegram)

Кадр видео с Евгением Нужиным (Фото:Скриншот видео Grey Zone / Telegram)

Убитый наемник ЧВК Вагнера Евгений Нужин добровольно согласился отправиться в Россию в рамках обмена пленными.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии российскому телеканалу Дождь.

По словам Подоляка, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными и подписал добровольное согласие на обмен.

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«У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано», — сказал советник.

Подоляк также опроверг информацию о том, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, Украина вернула 47 своих военнослужащих, а Россия — «какое-то число» своих.

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Вечером 12 ноября на телеграм-канале GREY ZONE, который называют близким к ЧВК Вагнер и ее номинальным владельцем, путинским олигархом Евгением Пригожиным, появилось видео казни Нужина, которого бьют кувалдой по голове.

Нужин попал в плен ВСУ в начале сентября. После этого он дал интервью, в котором заявил о своей ненависти к российскому диктатору Владимиру Путину и желании присоединиться к украинским войскам, чтобы воевать против ВС РФ.

Согласно имеющимся данным, он вернулся в Россию в рамках обмена пленными, где и был в итоге убит.

https://www.youtube.com/embed/Atd3qxJNwkU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Частная военная компания Вагнера Михаил Подоляк

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