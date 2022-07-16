Журналиста Евгения Киселева объявили в розыск в России: что об этом известно

16 июля, 13:36
Евгений Киселев живет и работает в Украине с 2008 года (Фото:НВ)

Евгений Киселев живет и работает в Украине с 2008 года (Фото:НВ)

В России объявили в розыск тележурналиста Евгения Киселева, бывшего гендиректора канала НТВ, который более десяти лет живет и работает в Украине.

Министерство внутренних дел России объявило Киселева в федеральный розыск как подозреваемого по неназванному уголовному делу, сообщают Радио Свобода и Голос Америки со ссылкой на базы данных российского МВД.

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Ранее о возбуждении дела против Киселева не сообщалось, хотя в апреле 2022 года российское министерство юстиции внесло его в реестр так называемых «физических лиц — иностранных агентов».

66-летний Евгений Киселев с 2008 года живет и работает в Украине, вплоть до последнего времени был ведущим телеканала Украина 24.

Журналистскую карьеру он начинал еще на Гостелерадио СССР. В разное время работал ведущим почти на всех федеральных российских каналах (Первом канале, РТР, НТВ, ТНТ, ТВ-6).

В 2000—2001 годах был главным редактором и генеральным директором НТВ, когда этот канал еще сохранял независимость. Позже вел программы на Эхо Москвы и RTVI.

В 2019 году был одним из ведущих на Радио НВ.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия СМИ Уголовное дело Розыск Цензура Евгений Киселев Иностранный агент Преследование инакомыслящих Журналист

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