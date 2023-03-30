WSJ потребовало от РФ освободить своего журналиста, задержанного в Екатеринбурге 30 марта, 14:31 Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге, ФСБ РФ говорит о «шпионаже в пользу США» (Фото:Evan Gershkovich/Facebook)

Издание The Wall Street Journal потребовал от России освободить задержанного корреспондента Эвана Гершковича.

Об этом говорится в заявлении СМИ.

«The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей», — отметил там.

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В редакции добавили, что Гершкович пишет репортажи о России в составе московского бюро журнала. Он аккредитован для работы в качестве журналиста в России министерством иностранных дел этой страны.

Утром 30 марта стало известно, что в России сотрудники ФСБ задержали корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Спецслужбы РФ утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».

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Один из пиарщиков Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины. С ним пропала связь.



