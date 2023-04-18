Суд в России отказался освободить из-под стражи журналиста WSJ Эвана Гершковича 18 апреля, 14:35 Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Московский городской суд России оставил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича под арестом в СИЗО Лефортово по обвинению в «шпионаже».

Об этом сообщает Медиазона.

Защита просила смягчить меру пресечения Гершковичу на домашний арест, запрет определенных действий или 50 миллионов рублей залога. На вопрос судьи, нужно ли перевести журналисту решение суда, он ответил: «Не нужно, все понятно, спасибо вам большое».

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На судебном заседании, где в закрытом режиме рассматривали апелляцию на арест, присутствовала посол США в России Линн Трейси. Накануне ее впервые впустили к задержанному журналисту. Трейси заявила, что ему продолжат помогать и будут требовать консульского доступа.

«Обвинения ни на чем не основаны, мы продолжаем требовать от России освободить его, как и Пола Уилана», — заявила она.

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.



США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден говорил с семьей журналиста и заверил их, что правительство делает все возможное, чтобы «вернуть его домой как можно быстрее».



По данным Bloomberg, российский диктатор Путин лично одобрил арест Гершковича