В России продлили арест американского журналиста Эвана Гершковича на три месяца 23 мая, 18:11 Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Суд страны-агрессора России продлил арест обвиняемого в «шпионаже» американского журналиста Эвана Гершковича на три месяца — до 30 августа. Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.

Решение принял Лефортовский райсуд Москвы, в суде присутствовали родители журналиста.



Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.

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Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.



The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.



США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что Гершкович «уехал в Россию, чтобы пролить свет на тьму», и сказал, что Вашингтон каждый день работает над его освобождением.

По данным агентства Bloomberg, арест журналиста лично одобрил российский диктатор Владимир Путин.