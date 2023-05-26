В России пригрозили последствиями для журналиста WSJ Гершковича, если газета будет публиковать «дезинформацию про РФ» 26 мая, 21:56 Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Анонимный «источник в Москве» в комментарии российскому агентству РИА Новости пригрозил американской газете Wall Street Journal последствиями для задержанного журналиста Эвана Гершковича, если издание будет публиковать «дезинформацию о России».

«Если Wall Street Journal будет продолжать заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию о россии, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича», — сказал пропагандистам «проинформированный источник».

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Несколько дней назад суд в Москве продлил арест журналисту Гершковичу еще на три месяца, до 30 августа. Его держат в СИЗО якобы по подозрению в шпионаже.

После задержания Гершковича Wall Street Journal отрицала обвинение россии по поводу репортера. Газета требовала немедленного освобождения Гершковича, а также просила выслать из США посла рф и всех российских журналистов.

Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материлы о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.



США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что Гершкович «уехал в Россию, чтобы пролить свет на тьму», и сказал, что Вашингтон каждый день работает над его освобождением.

По данным агентства Bloomberg, арест журналиста лично одобрил российский диктатор Владимир Путин.