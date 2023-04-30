«Поехал пролить свет на тьму». Байден призвал Россию освободить арестованного журналиста WSJ Гершковича 30 апреля, 18:54 Эван Гершкович (Фото:The Wall Street Journal/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден призвал освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает WSJ.

Соответствующее заявление Байден сделал во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Эван уехал в Россию, чтобы пролить свет на тьму. Все в этом зале вас поддерживают. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы обеспечить его освобождение, ищем возможности и инструменты, чтобы вернуть его домой», — сказал он.

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Отмечается, что перед началом мероприятия глава Белого дома встретился с семьей Гершковича.

«Журналистика — это не преступление. Эван должен быть немедленно освобожден вместе со всеми другими американцами, которые удерживаются в заложниках или неправомерно задержаны за границей», — добавил Байден.

Московский городской суд России во вторник, 18 апреля, оставил журналиста Эвана Гершковича под арестом в СИЗО.

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

Сопровождавший корреспондента екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков заявил, что Гершкович готовил материал о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отрицает утверждения российского режима и требует немедленно освободить журналиста.

США сочли Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его дело будет заниматься подразделением Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры об освобождении заложников.