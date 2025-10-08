Как целый остров переселили за 10 000 км, чтобы спасти от стихийного бедствия — BBC 8 октября, 23:01 Жителей Тристан-да-Кунья эвакуировали в Кейптаун в Южной Африке, а оттуда их перевезли в Великобританию (Фото: AFP via Getty Images)

Мощное землетрясение, которое спровоцировало неизбежную угрозу извержения вулкана, привело к эвакуации целого острова в южной части Атлантического океана. Это произошло в 1961 году на отдаленном клочке земли под названием Тристан-да-Кунья, рассказывается в программе BBC World Service Witness History.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

10 жовтня все населення цієї британської заморської території, розташованої майже за 3000 км від найближчого материка — західного узбережжя Південної Африки, — було змушене залишити свої домівки.

Вони переселилися на відстань 10 000 км до Великої Британії.

Це було драматичне випробування для 264 остров’ян, багато з яких ніколи раніше не покидали території своєї ізольованої громади.

Раптова катастрофа

Криза почалася з потужного землетрусу та зсуву 8 жовтня.

Найпопулярніше

Мері Свейн, мешканка острова, згадувала страшну мить, коли її син закликав її тікати з дому на східному боці острова.

«Усю ніч ми чули, як котяться камені, — розповідала вона BBC у 1961 році. — Я думала, що зсувається половина гори».

Невдовзі між поселенням — єдиною заселеною частиною острова — і фабрикою з консервування омарів утворилася тріщина, і земля почала підійматися.

Мері вже почала збирати речі, коли оголосили термінову евакуацію.

«У мене була рушниця, великий плащ і лампа. Ще один мішок із одягом… Коли ми дісталися до хатини біля картопляних грядок, ми всі притулилися разом, як сардини в бляшанці. Холодно, нестерпно, ні води, ні вечері, нічого», — згадувала вона.

Але якщо Мері думала, що це вже найгірше, далі стало ще страшніше. Наступного ранку земля, що підіймалася, перетворилася на вулкан.

Розплавлена лава потекла по землі, каміння летіло в повітрі, а задушливий чорний дим огорнув острів. Східний край тріснув і розколовся. Увесь острів здригався від землетрусів.

Подорож у невідомість

Для багатьох перехід від ізоляції на віддаленому острові до життя у Великій Британії був далеко не легким / Фото: Getty Images

Усіх 264 остров’ян, разом із кількома курками та віслюками, евакуювали рибальськими суднами Tristania і Francis Repetto на острів Найтінгейл, за 39 км на південний захід, щоб перечекати ніч.

Наступного дня, 11 жовтня, нідерландське судно Chitadana забрало знесилених остров’ян у п’ятиденне плавання до Кейптауна в Південній Африці.

Звідти вони сіли на судно Stirling Castle і прибули до Саутгемптона, на південному узбережжі Англії, 3 листопада.

Британія зустріла своїх віддалених громадян спалахами фотокамер, телевізійними зйомками і навіть повнорозмірною копією мультяшного персонажа ведмедика Йогі. Але перехід до нового життя для остров’ян був далеко не простим.

Спочатку вони жили в дерев’яних бараках у військовому таборі в графстві Суррей на південному сході Англії, а пізніше переїхали до постійних будинків у Гемпширі, майже за 60 км звідти.

Для багатьох це було перше знайомство з британським сучасним життям: упакованою та пастеризованою їжею, верховенством права і небезпекою переходу дороги.

Згодом їх переселили на авіабазу неподалік.

Повернення додому

У грудні 1963 року у Великій Британії відбулося голосування, і громада острова проголосувала за повернення додому / Фото: Getty Images

На відміну від Англії, Тристан-да-Кунья був одним із найвіддаленіших населених островів у світі. Життя там було простим і ґрунтувалося на рибальстві, землеробстві та обміні.

«Коли у нас не було грошей, ми жили з риби, м’яса, картоплі, птахів, — згадувала Мері Свейн. — Усі були щасливі».

Наступного року, на початку 1962-го, експедиція Королівського товариства повернулася на Тристан, щоб оглянути наслідки виверження.

Науковці з’ясували, що виверження припинилося, Трістан змінився, але залишився цілим, як і їхні домівки.

Лава оминула поселення, відхилившись в останню мить у море. Деякі тварини вижили, і острів визнали придатним для життя.

8 вересня 12 остров’ян повернулися на Тристан, щоб спробувати жити там знову. Через три місяці, у грудні, у Великій Британії провели голосування, і громада проголосувала 148 голосами проти п’яти за повернення.

17 березня 1963 року перша група вирушила з Великої Британії і прибула назад на Тристан 9 квітня. Решта повернулися в листопаді.

Серед них була й Мері Свейн. Повернувшись на острів разом із чоловіком Фредом і сімома дітьми, вона померла у 1974 році.

Сьогодні на Тристан-да-Кунья проживає понад 200 громадян Великої Британії.

Вулиці Гемпширу у Великій Британії, де колись жили остров’яни, досі мають назву Tristan Close — тихе нагадування про дивовижну подорож від вулканічного острова до англійської землі.