Эту партию он выиграл: Путин похвалил политику Ким Чен Ына

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Путин назвал Ким Чен Ына

Путин назвал Ким Чен Ына "грамотным политиком"

Глава Кремля Владимир Путин похвалил политику Северной Кореи, заявив, что в противостоянии США и КНДР "победил" Ким Чен Ын.

Об этом он сказал на встрече с редакторами российских СМИ, назвав северокорейского лидера "абсолютно грамотным и зрелым уже политиком", передает Русская служба Би-би-си.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - заявил Путин.

По его словам, теперь КНДР заинтересована в том, чтобы "ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

Ранее сообщалось, что обломки северокорейской ракеты Хвасон-12 рухнули на город.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове