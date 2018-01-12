Эту партию он выиграл: Путин похвалил политику Ким Чен Ына

Глава Кремля Владимир Путин похвалил политику Северной Кореи, заявив, что в противостоянии США и КНДР "победил" Ким Чен Ын.

Об этом он сказал на встрече с редакторами российских СМИ, назвав северокорейского лидера "абсолютно грамотным и зрелым уже политиком", передает Русская служба Би-би-си.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - заявил Путин.

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По его словам, теперь КНДР заинтересована в том, чтобы "ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

Ранее сообщалось, что обломки северокорейской ракеты Хвасон-12 рухнули на город.