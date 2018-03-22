"Этот подлый Вашингтон". Тиллерсон попрощался с Госдепартаментом США

Уходящий в отставку государственный секретарь Рекс Тиллерсон в четверг, 22 марта, попрощался с коллегами из Государственного департамента США.

В своем прощальном обращении он назвал Вашингтон "очень подлым городом", передает CNN.

"Он может быть очень подлым городом. Но вам не обязательно участвовать в этом", - сказал он.

Тиллерсон, обращаясь к уже бывшим коллегам, подчеркнул, что только они могут сохранить целостность ведомства и не позволят его скомпрометировать.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместитель Помпео Джина Хаспел.

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По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.