"Это уже становится смешным". Лукашенко раскритиковал работу Евразийского экономического союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Евразийской экономический союз (ЕАЭС) и выразил недовольства работой белорусских представителей в этом объединении стран.

Об этом он заявил в ходе отчета правительства, передает БЕЛТА.

"Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают - что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!" – сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент недоволен результатами работы представителей своей страны при Совете ЕАЭС.

"Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята", - подчеркнул глава государства.

Он рекомендовал своим коллегам "выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены".

Напомним, в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова и Россия.

Ранее СМИ узнали, что Министерство финансов РФ подготовило проект закона о запрете торговли в России санкционными товарами, поступающими из других стран-членов Евразийского экономического союза.

Смотрите также