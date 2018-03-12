Это цирковое шоу. В МИД России отреагировали на обвинения Британии в деле экс-шпиона Скрипаля

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте о возможной причастности Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери напоминает "цирковое шоу".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - цитирует ТАСС заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В российском МИД также призвали Лондон обнародовать детали расследования гибели бывшего офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко, российского олигарха Бориса Березовского и российского бизнесмена Александра Перепиличного и многих других, кто "загадочно умер на британской земле".

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - добавила Захарова.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В МИД Британии также был вызван посол России для дачи объяснений касательно происхождения нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Самый известный из них – газ зарин, который используется в химическом оружии.

В результате инцидента пострадал 21 человек, включая Скрипаля и его дочь.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.