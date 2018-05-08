"Это серьезная ошибка". Обама раскритиковал решение Трампа по Ирану

Экс-президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

"Я уверен, что решение поставить СВПД под угрозу без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана - это серьезная ошибка. Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Обамы на странице в Facebook.

По словам экс-президента США, мнение о том, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе работает "разделяют европейские союзники, независимые эксперты и действующий глава Минобороны США".

Он отметил, что СВПД является примером достижений дипломатии.

"СВПД - это образец того, чего может достичь дипломатия. Его режим инспекций и верификации - это именно то, над чем США должны работать в случае с КНДР. Именно поэтому сегодняшнее заявление является ошибочным", - заявил Обама.

Он также отметил, что выход из ядерной сделки "может представлять неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки".

"Это может придать смелости и без того опасному режиму; угрожать нашим друзьям разрушениями; представлять неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки; и спровоцировать гонку вооружений в самом опасном регионе мира. Если ограничения на ядерную программу Ирана в рамках СВПД будут утрачены, то мы можем ускорить тот день, когда столкнемся с выбором: жить с этой угрозой или воевать, чтобы предотвратить ее", - написал экс-президент.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.