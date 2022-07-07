«Инструкции с даркнета». Как анархо-коммунисты совершают диверсии в РФ и что это за люди — интервью с журналисткой 7 июля, 21:44 Эксклюзив НВ Российские товарные поезда (Иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Диверсии на железніх дорогах РФ превратились на данный момент в самый радикальный вариант протеста против войны, рассказала Радио НВ Алиса Землянская, журналистка The Insider.

Ранее Боевая организация анархо-коммунистов во Владимире сообщила, что взяла на себя ответственность за диверсию на железнодорожной ветке, ведущей к воинской части 55443−44 Барсово, это 51-й арсенал главного управления Министерства обороны РФ под Киржачем, Владимирская область. Издание The Insider смогло поговорить с представителями Боевой организации анархо-коммунистов и попыталось разобрать, кто это.

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— Если говорить об этой Боевой организации анархо-коммунистов, то какие именно акции они проводят? Или это только саботаж на железнодорожных путях или что-то другое тоже?

— Саботаж на железной дороге — это, наверное, они выбрали как один из главных [актов] и может быть самое громкое из того, что они делают. Хотя участники организации призывают и к другим способам протеста, к тому, что может быть принято считать мирным, например, отказ работать, брать больничные как можно больше, чтобы остановить просто какие-то производства. Огромная часть экономики России завязана на госэкономику, поэтому когда какие-то организации призывают не только даже к саботажу, а просто к забастовкам, к тому, чтобы не выходить на работу или даже легально каким-то образом брать больничные. Если говорить о том, что в России принято называть какими-то силовыми способами, то взяв эту идею у белорусских партизан, у людей, которые протестуют против власти Лукашенко в Беларуси, они в первую очередь действительно пропагандируют саботаж, диверсии на железных дорогах. Цель у этого, во-первых, конечно, остановить поезда, которые везут военную технику на запад, везут какое-то снаряжение, боеприпасы, взрывчатку и т. д. В большинстве случаев, когда поезда сходят с рельсов, речь не идет о поездах, которые везли военную технику. Но мы понимаем, что поезда идут по одним и тем же путям и когда какой-то другой товарный поезд перевернулся, большое количество вагонов сошло с рельс, они считают, что таким образом задерживают следование поездов, которые везут танки, БТРы и т. д.

— А о каких акциях уже известно? Мы видели, что публично взяли на себя ответственность за то, что сошел поезд под Киржачем. Известны ли нам еще какие-то акции, проведенные этой Боевой организацией анархо-коммунистов?

— Да, здесь важно понимать, что это разрозненные ячейки, которые не имеют какой-то общей координации. Если в Беларуси, например, есть движение Супротив, которое имеет хоть какую-то немного централизованную координацию или централизованный связной пункт, здесь очень часто этого нет. Мы говорим, да, есть эта Боевая организация анархо-коммунистов и они берут на себя ответственность за разные акции, которые закончились сходом с рельсов [или] просто повредили рельсы, прямо ведущие к одной военной части, которая, если не ошибаюсь, занимается ядерным оружием, и одна артиллерийская боевая часть. Там поезда с рельс не сошли, потому что диверсию вычислили раньше, но таким образом какие-то поезда просто были позже отправлены или еще что-нибудь такое.

— Я так понял, что есть даже такая инструкция, они распространяют инструкцию о том, как можно разобрать эти рельсы таким образом, чтобы не попасть в руки российских правоохранителей. А как они распространяют эту инструкцию?

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