"Это провокация": Россия отреагировала на меры Британии в связи с отравлением Скрипаля

Посол России предупредил Лондон об ответных мерах за высылку дипломатов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Россия расценивает как провокацию меры Великобритании в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

По его словам, все, что "сделало сегодня британское правительство, совершенно неприемлемо", сообщает Sky News.

Российский дипломат также добавил, что меры, предпринимаемые британским правительством, не имеют ничего общего с ситуацией в Солсбери.

"Это очень серьезная провокация", - заявил он.

Яковенко также предупредил правительство Великобритании о том, что Россия предпримет ответные меры.

Ранее Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля. Речь идет о дипломатах, которые являются агентами российской разведки.

Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.

Мэй отметила, что Великобритания также ужесточит досмотр российских частных самолетов.

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.