Это позор. Выдавший себя за "голодного украинца" белорус прокомментировал свое участие в фейке РосСМИ Сегодня, 14:13 54 Цей матеріал також доступний українською Юрченко заявил, что ему стыдно за случившееся и принес свои извинения Фото: Наша Нива

Гражданин Беларуси Виталий Юрченко, который снялся в репортаже Первого канала к годовщине начала Революции Достоинства в роли "бедного и голодного украинца", прокомментировал фейк российской пропаганды.

"Я работал аналитиком в белорусской компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Пришел заказ от Первого канала снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление. Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам", - рассказал он порталу Наша Нива.

По словам Юрченко, после этого выяснилось, что в присланном материале "плохой звук" и его нельзя отправлять заказчику.

"Приняли абсолютно неправильное решение переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге. Мне предложили сняться в качестве героя, поскольку я недавно туда устроился, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказать", - заявил он.

При этом мужчина утверждает, что денег за съемку не получал, а просто помог коллективу.

"Может, и хорошо, что так получилось. Если у меня есть хотя бы минимальный шанс объясниться или извиниться, то я хочу им воспользоваться. Мне бесконечно стыдно, это позор", - добавил он.

В свою очередь Первый канал также решил принести извинения за фейковый репортаж, передает Медуза.

Ранее сообщалось, что российский пропагандистский телеканал показал в сюжете о годовщине начала Евромайдана в Украине под видом "разочарованного участника тех событий" жителя Минска.