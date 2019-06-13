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Это неизбежно. Путин спрогнозировал восстановление полноценных отношений РФ и Украины

Сегодня, 02:04
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Это неизбежно. Путин спрогнозировал восстановление полноценных отношений РФ и Украины - фото

Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Украины и России будут восстановлены, независимо от того, как «будут складываться отношения с украинскими элитами».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — заявил Путин.

Президент РФ также сравнил прошлую власть в Украине и нынешнюю.

«Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично», — заявил Путин.

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Теги:   Украина-Россия Владимир Путин

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