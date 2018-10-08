"Это казнь". Почему убийство 30-летней журналистки в Болгарии возмутило весь Евросоюз

В Болгарии была жестоко убита 30-летняя тележурналист Виктория Маринова. Одним из последних ее проектов было расследование вокруг хищения средств европейских фондов.

В ЕС трагедия вызвала огромный резонанс, поскольку стала третьим случаем насильственной смерти журналиста за год: в октябре 2017-го на Мальте взорвали автомобиль ведущей журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галисии, а в феврале 2018-го в Словакии застрелили журналиста Яна Куциака и его невесту.

НВ собрало все, что известно о громком преступлении в Болгарии и личности убитой журналистки.

Что произошло с Мариновой

Виктория Маринова жила и работала в городе Русе на севере Болгарии. 6 октября в этом же городе было обнаружено ее тело. Случайный прохожий нашел его в лесополосе на берегу Дуная. Неподалеку был припаркован автомобиль Мариновой.

По данным болгарских правоохранителей, ее смерть была вызвана неоднократными ударами по голове и удушением. При этом перед убийством молодую женщину изнасиловали, рассказали впоследствии правоохранители.

"Ее мобильный телефон, ключи от машины, очки и некоторые предметы одежды исчезли", - заявил Георги Георгиев, прокурор из Русе, которого цитирует The Guardian.

Что известно об убитой журналистке и ее расследованиях

30-летняя Маринова окончила Университет в Русе имени Ангела Канчева и работала на местном телеканале TVN – одном из самых популярных СМИ на северо-востоке Болгарии. Она входила в состав членов правления телеканала и была известной телеведущей и журналистом-расследователем.

"Она была крайне дисциплинированной, амбициозной, всегда глубоко погружалась в то, над чем работала, и была человеком с чрезвычайно острым чувством справедливости", - описал Маринову в комментарии агентству AFP один из ее коллег с телеканала TVN, пожелавший остаться неназванным.

Убитая журналистка воспитывала 7-летнюю дочь.

Виктории Мариновой (на переднем плане) было 30 лет / Фото Виктория Маринова via Facebook

Маринова вела ток-шоу Детектор, которое рассказывает об острых актуальных темах и проводит собственные расследования. Недавно программа была обновлена, а темой ее выпуска незадолго до убийства Мариновой стало расследование мошеннических схем хищения средств ЕС, которые выделялись на строительство объектов инфраструктуры в Болгарии и Румынии.

Как сообщает Радио Свобода, речь шла о проектах на сотни миллионов болгарских левов, а наживались на них прежде всего бизнесмены и крупные консалтинговые фирмы – в том числе компания GP Group, из-за которой скандал получил название GPGate.

Маринова вела ток-шоу Детектор. Темой последнего перед ее убийством выпуска стало расследование хищения средств ЕС, выделявшихся на строительство инфраструктуры в Болгарии

В расследовании утверждалось, что к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства Болгарии, а в материалах дела якобы фигурировало имя главы болгарской "дочки" Лукойла Валентина Златева.

Первый эпизод обновленного шоу Детектор с участием Мариновой вышел в эфир 30 сентября. В нем об итогах своих параллельных расследований на ту же тему рассказали болгарский расследователь Димитар Стоянов (сайт Bivol.bg) и румынский журналист Аттила Биро (Romanian Rise Project).

Оба они ранее были ненадолго задержаны полицией, когда пытались остановить уничтожение документов, связанных с этой мошеннической схемой. Задержание журналистов осудила организация Репортеры без границ.

По данным Радио Свобода, журналисты работали в рамках финансируемого Евросоюзом проекта журналистских расследований. Их материалы планировалось передать в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества.

Возможные версии преступления

Сразу после убийства Мариновой болгарские и международные СМИ высказали предположение о том, что одной из наиболее вероятных версий ее гибели может стать профессиональная деятельность.

Однако болгарские правоохранители и представители властей в своих первых комментариях не подтверждают эту версию.

Так, министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов (является однофамильцем погибшей), заявил, что полиции пока не удалось обнаружить доказательств того, что убийство Мариновой связано с ее работой – как нет и фактов о поступавший ей угрозах. "Речь идет об изнасиловании и убийстве", - заявил министр в ходе своей поездки в город Русе, где он контролирует расследование.

Фото Виктория Маринова via Facebook

В свою очередь, президент Болгарии Бойко Борисов призвал не оказывать давление на силовиков. "Лучшие криминологи были отправлены в Русе, давайте не будем давить на них. Было собрано значительное количество ДНК-образцов", - заявил Борисов.

Смерть Виктории, учитывая особую жестокость ее убийства, - это казнь. Она должна была послужить примером, чем-то вроде предупреждения

На телеканале TVN, где работала Маринова, заявили, что потрясены ее убийством – и что также не располагают данными о возможных угрозах ей.

"Мы шокированы. Никоим образом, ни в какой форме мы никогда не получали никаких угроз – направленных против нее или телеканала", - сообщил агентству AFP на условиях анонимности один из сотрудников телеканала TVN. Он также добавил, что теперь опасается за свою безопасность – как и многие его коллеги.

Однако Арсен Йорданов, собственник болгарского портала Bivol.bg, принимавшего участие в расследовании, убежден: убийство было совершено именно на профессиональной почве. В комментарии AFP он заявил, что его сайт получал достоверную информацию: его журналистам грозила опасность из-за расследования и участия в телешоу Мариновой.

"Смерть Виктории, учитывая особую жестокость ее убийства, - это казнь. Она должна была послужить примером, чем-то вроде предупреждения", - добавил Йорданов.

Реакция в ЕС и в мире

Жестокое убийство Виктории Мариновой вызвало немедленное реакцию международных журналистских организаций и властей ЕС, которые потребовали полного и быстрого расследования ее смерти.

"Шокирован ужасным убийством Виктории Мариновой. Снова смелый журналист пал жертвой борьбы за правду и против коррупции, - написал в своем Twitter вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. – Власти должны немедленно привлечь виновных к ответственности".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также заявил, что шокирован убийством болгарской журналистки.

"Буду тщательно следить за открытым властями [Болгарии] расследованием. Я призываю власти как можно скорее установить и привлечь к ответственности тех, кто это совершил - как и установить, была ли эта атака связана с ее работой", - заявил Дезир в своем заявлении на сайте ОБСЕ.

На убийство отреагировал и международный Комитет защиты журналистов (CPJ). Там призвали власти Болгарии провести тщательной расследование.

"CPJ шокирован варварским убийством журналистки Виктории Мариновой. Болгарские власти должны приложить все усилия и ресурсы, чтобы провести исчерпывающее расследование и привлечь к ответственности виновных", - заявил Том Гибсон, представитель организации в ЕС.

Ситуация со свободой слова в Болгарии

В рейтинге свободы прессы, составленном Репортерами без границ, Болгария занимает 111 место из 180 стран мира - ниже, чем любое другое государство-член ЕС, а также большинство других западных балканских стран.

Как напоминает The Guardian, ровно год назад, в октябре 2017-го, сотни болгарских журналистов протестовали в центре Софии - столицы страны - против вице-премьера Валерия Симеонова. Он выступил с угрозами против крупнейших вещателей страны, обвинив СМИ в кампании "массовой клеветы" против него.