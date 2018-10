"Это ирония". Пользователи соцсетей высмеяли Трампа за туалетную бумагу, прилипшую к его ноге - видео

В Сети появилось видео, на котором видно, что к ноге главы Белого дома Дональда Трампа, поднимавшегося по трапу на борт самолета, прилипла туалетная бумага.

При этом, как видно на опубликованных кадрах, никто из присутствующих на взлетно-посадочной полосе ему об этом не сказал.

В свою очередь критики президента США не упустили возможность посмеяться над его очередным конфузом.

"Даже вашим сотрудникам все равно, есть ли у вас туалетная бумага на обуви".

"Даже вашим сотрудникам все равно, есть ли у вас туалетная бумага на обуви".

"Подобно мотыльку, летящему на пламя, туалетная бумага всегда будет стремиться к своей цели".

"Подобно мотыльку, летящему на пламя, туалетная бумага всегда будет стремиться к своей цели".

"Это ирония. Он превратил эту страну в дерьмо".

"Это ирония. Он превратил эту страну в дерьмо".

Отметим, что это не первый конфуз Трампа в аэропорту. Ранее, выходя из своего самолета, он не заметил президентский лимузин, который был припаркован прямо у трапа, и пошел по взлетно-посадочной полосе в поисках транспорта.