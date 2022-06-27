«Людей было очень много». Местный журналист о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге — интервью 27 июня, 20:43 Эксклюзив НВ Спасатели возле разрушенного российским ракетным ударом ТРЦ Амстор в Кременчуге, Полтавская область (Фото:ГСЧС Украины)

Российский удар по ТРЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области произошел практически сразу после объявления воздушной тревоги, рассказал Радио НВ Евгений Бодаква, корреспондент кременчугской телекомпании Визит.

«Нам известно, что есть погибшие, ранены, но точной цифры нам никто не сообщает. Наш городской голова сообщил, что есть погибшие, есть жертвы, глава ОВА, разумеется, президент Украины. Могу сказать, что к моменту прилетов, а у нас их было два, мы были на работе и взрывной волной у нас тоже побило окна. Мы потом вышли и искали, где и что оно взорвалось. Действительно, сейчас горит торговый центр, там каждый день большое количество людей, от взрослых до детей», — описал ситуацию Бодаква.

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Рассказывая о количестве людей, которые могли находиться в ТРЦ на момент удара, журналист добавил, что это была людная локация.

«Там одежда, продукты питания, все там, [поэтому] людей очень много. Мы были на месте, здание рассыпалось, разваливается, огонь, спасатели, полиция, все на месте. К сожалению, есть жертвы. Это первый в нашем городе такой обстрел», — сказал он.

По мнению Бодаквы, люди просто не успели покинуть здание, потому что удар произошел практически сразу после объявления воздушной тревоги.

«Была объявлена, у нас и сейчас вторично объявлена воздушная тревога. Не знаю, у нас прилет произошел очень быстро после оглашения воздушной тревоги, минута максимум. Возможно, не успели вывести людей. Я думаю, даже если бы вывели, там все равно были бы жертвы, не успели бы даже отойти. Это впервые, когда россияне ударили по городу туда, где достаточно большое количество гражданских людей. Там, конечно, ничего такого не было, обычный торговый центр. но неподалеку находится вокзал. Мы не знаем, действительно ли торговый центр был целью, возможно, нет», — подытожил корреспондент.

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там было около тысячи человек. Сейчас известно о десяти жертвах и 40 раненых.

В городе расположен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, самый большой в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что он не возобновит работу до конца года.

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